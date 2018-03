Obra da CPTM na Estação Jardim Belval interdita via de Barueri neste domingo

A estrada de Jandira (via em Barueri que integra a rota conhecida como Corredor Oeste) será interditada, no sentido bairro, neste domingo, 4, na altura da estação de trem do Jardim Belval, entre 7 e as 22 horas.

A interrupção do trânsito ocorrerá em função do içamento da passarela de acesso à estação, que recebe obras de modernização da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O motorista que trafegar pela via terá que retornar para o sentido inverso alguns metros após o Cemitério Municipal, na Vila Militar. Veículos com destino à região do Jardim Silveira ou à cidade de Jandira podem utilizar a estrada Velha de Itapevi ou a área central de Barueri.