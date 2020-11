Obra que ligará avenida Café do Ponto à ponte de Alphaville deve ser concluída em 2021

A Prefeitura de Barueri iniciou as obras para ligar a avenida Café do Ponto, paralela à rodovia Castelo Branco, à ponte Antônio Macedo Arantes, na alameda Tocantins, em Alphaville. A conclusão da obra está prevista para outubro do ano que vem.

A nova via terá 280 metros de extensão e 14 metros de largura, com um viaduto de acesso às atuais alças da ponte. A obra também prevê o alargamento da avenida Café do Ponto, para que os 680 metros já existentes tenham também os 14 metros de largura.

O objetivo da obra é proporcionar uma rota alternativa ao tráfego da rua da Prata para motoristas que saem da rodovia Castelo e acessam Alphaville pela ponte e para quem vai no sentido oposto.

