Obras de combate a enchentes no Rochdale estão “em ritmo acelerado”, diz prefeito Rogério Lins

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), acompanhou o andamento das obras de urbanização e canalização no Jardim Rochdale. A região também receberá novo sistema viário, áreas de lazer e conjuntos residenciais populares.

“A obra está em ritmo acelerado e vai trazer mais infraestrutura e qualidade de vida para os moradores de toda essa região”, disse o prefeito Rogério Lins, na última quinta-feira (11), quando esteve no local, acompanhado pelo secretário de Habitação, Pedro Sotero.

Já a construção do Centro Cultural, próximo à rua Niterói, está em fase de acabamento. Com três andares, o equipamento abrigará o primeiro cinema público da região, auditório, salas de reuniões, teatro, dança e espaço para cooworking.

Saneamento básico e regularização fundiária

Com mais de R$ 110 milhões em investimentos, sendo R$ 87,3 milhões do governo federal, as obras de infraestrutura no Rochdale vão beneficiar cerca de 70 mil famílias osasquenses.

O projeto inclui 2,5 quilômetros de canalização do braço morto do Rio Tietê para combate às enchentes; abertura de vias, colocação de guias e 35 mil m² de pavimentação; regularização fundiária; e implantação de quadras poliesportivas, academias ao ar livre e praças em áreas ao longo do córrego; paisagismo e plantio de árvores.

Além da implantação do Centro Culturas, a região também receberá obras de saneamento básico com micro e macrodrenagem e coleta de esgoto e a implantação de interligações entre os bairros para pedestres, veículos de passeio e transporte público, criando um novo sistema de mobilidade entre Rochdale, Canaã, Aliança e Piratininga.

