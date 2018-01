Obras de modernização da CPTM alteram circulação dos trens em Osasco neste final de semana

Neste final de semana, 13 e 14 de janeiro, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) prosseguirá com as obras de modernização em suas linhas. Por isso, os trens circularão com maiores intervalos em trechos e horários específicos. Confira a programação e antecipe sua viagem:

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Domingo: das 4h à meia-noite, em razão de serviços no sistema de rede aérea, a circulação ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco. O usuário que desejar prosseguir viagem deve utilizar a Linha 8-Diamante.

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

Sábado: das 20h até o fim da operação comercial, haverá obras de modernização no sistema de rede aérea entre as estações Pirituba e Vila Aurora. O intervalo médio dos trens será de 17 minutos entre Luz e Pirituba e de 34 minutos entre as estações Pirituba e Francisco Morato.

Domingo: das 4h à meia-noite, prosseguirão os trabalhos no sistema de rede aérea entre as estações Pirituba e Vila Aurora. O intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre Luz e Pirituba e de 40 minutos entre as estações Pirituba e Francisco Morato. A CPTM disponibilizará gratuitamente ônibus de apoio que realizarão o percurso entre as estações Pirituba e Francisco Morato, com parada para embarque e desembarque nas proximidades da Estação Franco da Rocha.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Sábado: das 20h até o fim da operação, serão realizadas obras de modernização nos equipamentos de via permanente entre as estações Jandira e Sagrado Coração. O intervalo médio dos trens será de 16 minutos entre Júlio Prestes e Carapicuíba e de 32 minutos entre Carapicuíba e Itapevi.

Domingo: das 4h às 16h, a circulação ficará interrompida entre as estações Barueri e Jandira devido às obras de modernização das estações Jardim Belval e Jardim Silveira. O trajeto será realizado por meio de ônibus gratuito. As estações Jardim Belval e Jardim Silveira estarão fechadas. Os usuários dessas estações não necessitarão de senha para embarcar nos ônibus, já os demais passageiros deverão retirar as senhas nas estações Jandira ou Barueri, antes de embarcar nos ônibus.

Das 9h às 20h, também haverá intervenções nos equipamentos de via permanente entre as estações Carapicuíba e Antonio João. Das 9h às 16h, o intervalo médio será de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barueri. Das 16h às 20h, o intervalo médio será de 16 minutos em toda a linha.

Linha 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra)

Domingo: das 4h à meia-noite, por conta das obras de acessibilidade da Estação Guapituba, o intervalo médio dos trens será de 20 minutos entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra.

Linha 11-Coral – Expresso Leste (Luz – Guaianases)

Domingo: das 5h às 21h, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre as estações Luz e Guaianases, em decorrência de intervenções na Estação da Luz e implantação de borrachões de proteção na plataforma 4 da Estação Brás.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

Sábado: das 4h até o fim da operação comercial, por causa das obras de implantação da Linha 13-Jade no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Comendador Ermelino, o intervalo médio dos trens será de 35 minutos em toda a linha.

Domingo: das 4h à meia-noite, prosseguirão as obras da Linha 13-Jade. Também haverá serviços nos equipamentos de via permanente entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Calmon Viana. A circulação será feita em dois trechos: de Brás a Engenheiro Manoel Feio e de Engenheiro Manoel Feio a Calmon Viana. O intervalo médio entre os trens será de 35 minutos.

Em caso de dúvidas ou informações complementares, a CPTM coloca à disposição o Serviço de Atendimento ao Usuário: 0800 055 0121.