Obras de nova creche, com 188 vagas, em Osasco, devem ser concluídas até o fim do ano

As obras da creche do Jardim Roberto II, no Jardim Roberto, em Osasco, seguem em ritmo acelerado, de acordo com a Prefeitura, e deverão ser concluídas até o final do ano. A unidade, na rua Cláudio Aparecido de Oliveira, 85 atenderá 188 crianças.

A obra segue os padrões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e terá 1.575 m² de área construída, em um terreno de 1.890 m².

A creche contará com pátio e refeitório cobertos, hall de entrada, almoxarifado, sala de reunião para professores, sala administrativa, além de seis salas de aulas, sendo uma para crianças de quatro meses a um ano, uma para crianças de um a dois anos, uma para crianças de dois a quatro anos, duas salas de pré-escola e uma sala multiuso.

O prefeito Rogério Lins e o secretário de Serviços e Obras, Cláudio Monteiro, visitaram o canteiro de obras, esta semana. Na obra da creche, o prefeito conversou com o técnico da Construtora MaxFox, Luiz Boldorini, sobre o mapa da construção, os banheiros compartilhados e o espaço do playground.

Na sequência, Lins percorreu a rua Antônio José Nurchis, visitando os comércios e questionando sobre o recapeamento da via. O prefeito aproveitou para anunciar melhorias no Velório do Santo Antônio.

O prefeito finalizou sua visita ao bairro, passando pela feira livre realizada na Rua Maria Quintina dos Santos.