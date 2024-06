Oca Escola Cultural realiza 28ª Festa Junina na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba

A Oca Escola Cultural celebra neste sábado (22), a partir das 17h30, a 28ª Festa Junina na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba. Com o tema “Oca, Acorda Povo!”, o evento promete uma imersão nas tradições juninas, repleta de comidas típicas, música, dança e muita alegria.

publicidade

A Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, fundada há 444 anos, em 1580, e tombada pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) dará aos participantes a oportunidade de vivenciar a cultura tradicional em um cenário único e repleto de memórias.

A programação inclui um cortejo dos Santos às 18h, seguido pelo acendimento da fogueira às 18h20 e o levantamento do mastro às 18h40. A partir das 19h, haverá trilhas juninas com o DJ Pedro e uma homenagem ao mestre Biano com o espetáculo “Ai Jau! Jau é meu amor”.

publicidade

Às 19h40, o espetáculo “Matrizes” promete encantar o público, seguido pelo Forró da Aldeia às 20h e o Forró das Minas às 21h. O encerramento está previsto para as 23h.

O evento é gratuito e aberto a todas as idades. O estacionamento também será gratuito e estará disponível na Arena, ao lado da praça onde acontecerá a festa. Haverá indicações no local para facilitar o acesso dos participantes.