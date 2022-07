Odontoprev abre 20 vagas de estágio em Barueri com bolsa de R$ 1.800

Odontoprev abre 20 vagas de estágio em Barueri com bolsa de R$...

A Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, está com as inscrições abertas em seu Programa de Estágio 2022, com 20 vagas para atuar em Alphaville, Barueri.

A empresa busca estudantes que estejam cursando a graduação com término previsto entre dezembro de 2023 e julho de 2024 nos cursos de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, ciências da computação, direito, economia, engenharias, estatística, marketing, matemática, psicologia, publicidade e propaganda, redes de computadores, relações internacionais, segurança da informação, sistemas de informação, tecnologia da informação e áreas correlatas.

Além da bolsa-auxílio, a Odontoprev oferece vale-refeição e alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio academia, apoio psicológico, vale-transporte, universidade corporativa, day-off de aniversário, apoio jurídico e tributário, treinamento e capacitação, cesta de Natal e possibilidade de trabalho híbrido ou 100% home office.

Durante 12 meses, os estudantes irão poderão aprender e colocar em prática todos os seus conhecimentos, nas áreas CIC – Núcleo de inteligência; contabilidade; controladoria; escritório de projetos; finanças; fusões, aquisições e novos negócios; inteligência clínico operacional; jurídico; marketing; recursos humanos; relações com investidores; segurança e privacidade de dados; tecnologia da informação (backoffice, infraestrutura, sistemas internos, canais digitais) e tributário.

Inscrições nas vagas de estágio da Odontoprev em Alphaville, Barueri:

Os interessados em participar do processo seletivo têm até o dia 8 de julho para fazer a inscrição no site da Cia de Estágios (https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/odontoprev/), onde também podem encontrar mais informações.