Oeste Barueri anuncia nova contratação

O Oeste Futebol Clube anunciou oficialmente a contratação do atacante Joanderson para a disputa do Campeonato Paulista.

Aos 27 anos, o atleta chega para reforçar o Rubrão e aumentar o poderio ofensivo do time de Barueri.

Formado na base do São Paulo, onde se profissionalizou, defendeu clubes tradicionais como Cruzeiro, Internacional e Criciúma. Atuou no futebol europeu e no asiático, e disputou o último Campeonato Paranaense pelo Cianorte.

Joanderson já teve seu nome divulgado no BID (Boletim Informativo Diário que informa sobre transferências de atletas entre clubes de forma regularizadada) CBF.

Em ritmo de jogo, ele está à disposição do técnico Lelé e da comissão técnica para enfrentar o Novorizontino, neste domingo (19), às 18h na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

NOME COMPLETO: Joanderson de Jesus Assis

DATA DE NASCIMENTO: 16/02/1996

PESO: 75kg

ALTURA: 1,83m

ÚLTIMO CLUBE: Cianorte (PR)