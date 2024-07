Oeste Barueri enfrenta EC São Bernardo pela 5ª Rodada da Copa Paulista

O Oeste Barueri se prepara para um importante confronto neste sábado (13), quando enfrentará o EC São Bernardo pela 5ª rodada da Copa Paulista Sicredi. O jogo, que promete ser acirrado, está marcado para às 10h no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos.

A partida ganha ainda mais relevância considerando a estrutura da competição este ano. A Copa Paulista Sicredi 2024 reúne 26 equipes das Séries A1, A2, A3 e A4 do Campeonato Paulista, oferecendo como premiação vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O campeão terá o privilégio de escolher em qual competição deseja participar, enquanto o vice-campeão ficará com a vaga remanescente.

Para os torcedores que não puderem comparecer ao estádio, o jogo será transmitido ao vivo pelo Canal Futebol Paulista no YouTube, permitindo que os fãs acompanhem toda a ação de onde estiverem.

O Oeste Barueri busca uma vitória para melhorar sua posição na tabela e aumentar suas chances de chegar às fases finais do torneio. Com a final prevista para 13 de outubro, cada jogo se torna crucial na busca pelos objetivos da equipe.