Oeste Barueri faz nova etapa de inscrições para time sub-20 neste sábado (25)

O Oeste vai dar mais uma oportunidade aos interessados em participar das avaliações em busca de novos atletas Sub-20 da região para a disputa do Campeonato Paulista da categoria.

publicidade

As inscrições estão abertas para os nascidos em 2003/2004/2005/2006 que tenham o sonho de ser um jogador de futebol.

Novas fichas de inscrição serão distribuídas aos que não conseguiram no primeiro dia (que foi dia 18). Será neste sábado (25), na arquibancada da Arena Barueri, a partir do intervalo da partida entre Oeste e Taubaté, pelo Paulistão A2 Kia 2023, que começa às 17h.

publicidade

Cada atleta sub-20 vai retirar seu número de inscrição para se cadastrar no site, que será divulgado nas redes sociais do clube ao término da partida. Somente com este número cadastrado o atleta estará apto para as avaliações no CT Vila Porto, que terão início durante o mês de março.

Quem for retirar a ficha de inscrição no sábado (25) deve levar um documento com foto.

publicidade

Para o dia marcado de teste, é obrigatória a apresentação de atestado médico válido – ou seja, de no mínimo seis meses – autorizando a prática desportiva.

Quem retirou sua ficha no dia 18 e já fez o seu cadastro, já está com a vaga garantida nas avaliações e deve aguardar o contato do clube.