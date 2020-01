Oeste Barueri zoa o São Paulo e depois diz que foi equívoco

O Oeste Barueri emitiu nota em que diz que foi um equívoco a postagem feita em suas redes sociais que faz piada com o São Paulo Futebol Clube.

Após a classificação do Oeste com vitória por 2 x 1 sobre o São Paulo nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite de sábado (18), foi compartilhada no Twitter oficial do time de Barueri uma foto com “marcas que fizeram sucesso no passado”. Nela, aparece o símbolo do Tricolor junto a logos de empresas que deixaram de existir, como Mappin, Playcenter, Varig, Vasp e Rede Manchete.

Publicidade

Com a polêmica gerada após a zoeira contra o adversário eliminado, o Oeste voltou atrás na brincadeira postada: “O Oeste Barueri Futebol Clube vem a público esclarecer que o tweet postado na noite de sábado (18) após o jogo foi disparado equivocadamente. O Oeste Barueri reforça seu respeito irrestrito ao São Paulo Futebol Clube e seus torcedores”.

O Oeste Barueri Futebol Clube vem a público esclarecer que o twett postado na noite de sábado (18) após o jogo foi disparado equivocadamente. O Oeste Barueri reforça seu respeito irrestrito ao São Paulo Futebol Clube e seus torcedores. pic.twitter.com/0ngM63FoHe — Oeste Barueri (@OesteFC_Barueri) 19 de janeiro de 2020

Após eliminar o São Paulo, o Oeste encara o Grêmio, na quarta-feira (22), às 17h30, na Arena Barueri, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior.