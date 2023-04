Oeste vence o Cotia e está classificado para as semifinais do Paulista Cup Sub-20

Oeste vence o Cotia e está classificado para as semifinais do Paulista...

O Oeste entrou em campo neste sábado (8) para disputar uma vaga às semifinais da Paulista Cup Sub-20, e saiu com uma vitória de 3×0 contra o Cotia FC.

O jogo era válido pelas quartas-de-final da tradicional competição de base que antecede o Campeonato Paulista da categoria, organizado pela Federação Paulista de Futebol.

O Rubrão já havia enfrentado e vencido o time cotiano na primeira fase, por 2×0 em jogo único no CT Vila Porto.

Depois de liderar o Grupo A de maneira invicta com 10 pontos – foram três vitórias e um empate – o Oeste teve a vantagem de mandar em casa a partida das oitavas-de-final contra o DS Sports, da cidade de Bom Jesus dos Perdões. No CT Vila Porto, os comandados do técnico André Zacha vencerem por inapeláveis 4×1. O Cotia FC, que se classificou em terceiro no mesmo Grupo, visitou o Elosport e venceu por 4×2.

O Rubrão apostou em seu forte sistema defensivo que, em seis jogos sofreu apenas dois gols. A dupla de zaga formada por Yuri e Guilherme Machado conta com a experiência de quem disputou a última edição da Copa São Paulo de Futebol Jr.

Além deles, o goleiro Sakaue; o lateral Hytalo; o volante Lucas Tizil; os meias Antônio Caires, Arthur; os atacantes Heric, Lucas Alvim, Pimentel, Tanque, Tutu também fizeram parte do elenco que disputou o principal torneio Sub-20 do Brasil.

Desta forma, o Rubrão carimbou a vaga nas semifinais do torneio com uma campanha invicta e agora vai encarar o Comercial de Tietê por uma vaga na finalíssima da Paulista Cup..