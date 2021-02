Oficinas de Artes abrem pré-matrículas em Barueri

As Oficinas de Artes de Barueri retomarão as aulas presenciais de forma gradual. As aulas artísticas, promovidas pela Secretaria de Cultura e Turismo do município, funcionarão com redução de número de alunos, distanciamento, uso de álcool em gel e máscara. Após o término de cada aula uma equipe fará a higienização no espaço.

Por conta da pandemia será feita uma pré-matrícula, por telefone, entre os dias 22 e 26 de fevereiro. O munícipe fará a reserva da vaga e agendará a data para efetivação da matrícula, que será de 01 a 12 de março. As aulas começarão no dia 15 do mesmo mês.

Os documentos necessários para a matrícula são: uma foto 3X4, xerox do RG, xerox do comprovante de residência atualizado no nome do responsável e exame médico (que pode ser entregue até julho de 2021) para as aulas de dança, circo e teatro.

Nesta fase as modalidades oferecidas são: pintura em tela, desenho e pintura, tricô, crochê e tear, circo, jazz dance, danças brasileiras, violino, cavaquinho, canto e coral adulto (virtual), violão clássico, violão popular, teatro, teatro musical, xadrez e piano. A partir de abril novos cursos farão parte da grade artística das oficinas.

A equipe de Desenvolvimento de Arte e Cultura fez uma reunião com todos os professores, gestores e colaboradores dos polos culturais para informar os procedimentos de prevenção a serem seguidos.

As aulas acontecerão em todas as bibliotecas da cidade, Casa das Oficinas, Centro de Eventos e Centro Comunitário Jaraguá-Mirim.

Para melhor atender os alunos e retomar as aulas de artes as bibliotecas/estações culturais Benedito Franco, no Jardim Paulista, e Jair Honório (Parque Viana) passarão por manutenção predial.

Volta às aulas de artes

“A arte é fundamental para todos, ela se faz necessária principalmente neste momento que a humanidade está vivendo, além de transmitir conhecimento a volta às aulas de artes trará mais alegria para os alunos. É por meio da arte que o ser humano expressa seus sentimentos, seja da angústia à alegria, seja da crítica ao elogio. E, desta forma, apresenta esses pensamentos à sociedade, ajudando a pensar mais e melhor o nosso viver. Seguiremos rigorosamente todos os protocolos sanitários para que todos fiquem protegidos”, ressaltou Jean Gaspar, secretário de Cultura e Turismo.

Confira os locais e telefones para fazer a pré-matrícula:

Estação Cultural Cora Coralina, no Parque dos Camargos – 42015722

Estação Cultural Eny Cordeiro, no Jardim Belval – 41635913/41635916

Estação Cultural Jardim Maria Helena – 4199-1600

Estação Cultural João Galdino, no Jardim Silveira – 4194-6018

Estação Cultural Luís Fernandes, na Aldeia de Barueri – 4191-1061

Estação Cultural Salomão Cruz, no Jardim Pindorama – 4161-6948

Estação Cultural e Gibiteka Max Zendron, na Vila Boa Vista – 4198-0229

Casa das Oficinas, no Jardim dos Camargos – 4198-0972

Centro de Eventos, no Jardim dos Camargos – 4168-6114

Centro Comunitário Jaraguá Mirim, no Parque Imperial – 4199-1600