Oficinas de artes estão com inscrições abertas em Barueri

As inscrições para as Oficinas de Artes 2018 estão abertas a partir de hoje, 8. Os interessados em participar de alguma das 24 modalidades disponíveis, deverão se dirigir à Casa das Oficinas (ao lado do Teatro Municipal de Barueri) ou a uma das bibliotecas Cora Coralina (Pq. Dos Camargos), Salomão Cruz (Vila Pindorama), Luiz Fernandes (Nova Aldeinha), Luiz Odair (Pq. Imperial), Max Zendron (Vila Boa Vista), Benedito Franco (Jd. Paulista).

Além das oficinas em dança, música e artes plásticas, neste ano, as atividades ganham a Oficina de Circo (para adultos e crianças a partir dos 6 anos de idade), o Teatro Baby (a partir dos 4 anos) e o Balé Adulto (a partir dos 18 anos).

Música

Algumas das modalidades disponíveis neste ano são as especializações em instrumentos musicais da família de cordas e sopro. Da oficina de Cavaquinho podem participar interessados com idade a partir dos 8 anos. Candidatos a partir de 9 anos têm a disposição a oficina de Piano. As oficinas de Trompete e Trombone estão disponíveis para candidatos com idade a partir de 12 anos.