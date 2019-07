Oficinas gratuitas de artesanato e culinária são atração em shopping de Osasco

A Central de Cursos do Shopping União de Osasco preparou uma programação para as férias de julho com aulas gratuitas de culinária e artesanato para todas as idades.

As atividades acontecerão na Central de Cursos do Shopping União de Osasco. No mesmo espaço, os visitantes deverão realizar a inscrição, de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30, ou das 17h30 às 21h, no Piso Avenida (Corredor de Serviços – próximo ao Poupatempo).

Com duração até o fim do mês, as atrações acontecerão de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h e das 18h às 20h.

Confira abaixo a programação completa*:

PROGRAMAÇÃO PARA ADULTOS:

ARTESANATO

10/7 (quarta-feira)

18h às 20h / Porta adoçante com tema Coruja em Feltro: Os alunos deverão trazer agulha, linha de bordar e tesoura amolada.

11/7 (quinta-feira)

18h às 20h / Kit Ponteira de Caneta + Chaveiro em E.V.A: Aprenda a fazer esse lindo kit para o mês de férias. As alunas deverão trazer uma caneta bic.

CULINÁRIA

16/7 (terça-feira)

18h às 20h / Festival do Hambúrguer: práticos hambúrgueres caseiros com cebola caramelizada e diversos molhos.

18/7 (quinta-feira)

14h às 16h / Bolo sem Glúten e Brownie: receitas sem glúten com, Central Osasco, Harald e a culinarista Isabel Tempesta.

18h às 20h / Bombons de Julieta, Trufa Tradicional e Trufa de Damasco com Amêndoas: Receitas com chocolate de dar água na boca com Central Osasco e Chocolates Harald.

19/7 (sexta-feira)

14h às 16h / Festival de Rocambole: Deliciosos rocamboles nos sabores de coco, chocolate e doce de leite, com Central Osasco, Alispec e a culinarista Valquiria Silva e a culinarista Isabel Tempesta.

22/7 (segunda-feira)

18h às 20h / Festival de Chocolate colorido: Aprenda a trabalhar com chocolate e colori-lo, com Central Doces, Mago e a culinarista Carol Souza.

23/7 (terça-feira)

14h às 16h / Festival de Caldos: Aprenda a preparar deliciosos caldos para o inverno.

18h às 20h / Batatas Recheadas: Saiba como preparar deliciosas batatas recheadas, com o chef Antonio Neto.

24/7 (quarta-feira)

14h às 16h / Delícias Com Coco: Venha aprender a preparar um delicioso bolo gelado revestido com pudim e Coxinha de cocada, com Central Doces, Frutcoco e a culinarista Rose Vitiello.

25/7 (quinta-feira)

14h às 16h / Receitas de Férias: Faça deliciosos lanches para a garotada de salsicha crocante e trem da alegria.

26/7 (sexta-feira)

18h às 20h / Comida Oriental: Prepare um delicioso Kare de frango e legumes e Tempurá, com Grano e a culinarista Maria Marlene.

29/7 (segunda-feira)

14h às 16h/ Faça e Venda Quiches: Aprenda, desde a massa e recheios, a preparar deliciosas e práticas quiches.

18h às 20h / Bolo de Aniversário: Aprenda a preparar um lindo e delicioso bolo de aniversário com recheio de mousse de brigadeiro decorado com sacos e bicos de confeitar e aplicação com papel de arroz, com Central Osasco, Dona lella e a culinarista Andreia Mondadori.

30/7 (terça-feira)

18h às 20h / Plant Based Diet: Aprenda a fazer receitas veganas com base de plantas ou integralmente de alimentos derivados de plantas, incluindo vegetais, grãos, nozes, sementes, legumes e frutas.

31/7 (quarta-feira)

14h às 16h / Panificação Doce e Salgada: Aprenda a preparar deliciosos pães doces e salgados de dar água na boca.

PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS:

ARTESANATO

10/7 (quarta-feira)

14h às 16h / Jogo da Velha em E.V.A: Criançada irá aprender a fazer um divertido jogo da Velha em E.V.A

11/7 (quinta-feira)

14h às 16h / Kit Ponteira de Lápis + Chaveiro em E.V.A: Crianças irão aprender a fazer um lindo kit ponteira e chaveiro em E.V.A. As crianças deverão trazer lápis preto.

CULINÁRIA

16/7 (terça-feira)

14h às 16h / Brigadeiro Cremoso nas barquinhas de Chocolate e Mini Empadinhas Doces recheadas com Bicho de Pé Cremoso: Crianças botarão a mão na massa e se divertirão fazendo essas deliciosas receitas,com Central Osasco, Mavalério e a culinarista Rose Vitiello.

26/7 (sexta-feira)

14h às 16h / Sanduíche de Brigadeiro: Criançada irá aprender a fazer um delicioso sanduíche de brigadeiro.

* Programação sujeita a alterações