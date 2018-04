Ofício que autoriza a prisão de Lula é enviado à Vara Federal de Curitiba

De acordo com o G1, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre, encaminhou hoje (5) à Justiça Federal no Paraná o ofício com a autorização para a execução da pena ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo caso do triplex do Guarujá. O político foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão.

O documento foi encaminhado um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar habeas corpus (HC) da defesa do ex-presidente.

[ATUALIZAÇÃO 18:43]

Moro determina que Lula se apresente até sexta-feira, 6

O juiz federal Sérgio Moro determinou nesta quinta-feira (5) a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No despacho, o juiz determina que Lula tem até as 17h desta sexta-feira (6) para se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba. Moro vetou o uso de algemas “em qualquer hipótese”.

“Relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até as 17:00 do dia 06/04/2018, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão”, diz Moro no despacho.