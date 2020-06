Oito cursos de qualificação gratuitos têm vagas abertas em Barueri

A 12ª fase do Programa Meu Futuro, da Prefeitura de Barueri, tem vagas abertas em oito cursos de qualificação totalmente gratuitos. As aulas serão ministradas em EAD (Educação a Distância).

São poucas vagas disponíveis. Por isso, a inscrição permanecerá aberta até que elas sejam preenchidas.

Ainda há vagas nos seguintes cursos:

Publicidade

– Liderança e Coaching (carga horária: 100h) – 02 vagas

– Gestão da Qualidade (carga horária: 100h) – 03 vagas

– Auxiliar de Logística (carga horária: 100h) – 07 vagas

– Técnicas de Segurança do Trabalho (carga horária: 100h) – 07 vagas

– Técnicas de Oratória (carga horária: 100h) – 23 vagas

– Cuidador (carga horária: 100h) – 23 vagas

– NR10 (carga horária: 40h) – 35 vagas

– Administração do Tempo (carga horária: 60h) – 51 vagas

As vagas são destinadas a moradores de Barueri com 18 anos ou mais, que tenham o ensino fundamental concluído e que possuam o cadastro cidadão atualizado.

Inscrições nos cursos gratuitos em Barueri

Os interessados devem acessar a página do Programa Meu Futuro no Facebook, onde está disponível o link para inscrição. Os selecionados receberão confirmação e mais instruções no e-mail cadastrado durante a inscrição. Uma lista com os candidatos aprovados será publicada na mesma página do Facebook no dia 16 de junho.

As aulas virtuais terão início no dia 22 de junho. O término está previsto para 21 de julho de 2020, exceto o curso de NR10, que deve encerrar em 11 de julho. Quem for selecionado deve atentar-se para a necessidade de acesso à internet, pois as aulas ocorrerão por meio de plataformas on-line.