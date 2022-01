“Olha a potência do bicho”: funcionários fazem propaganda de ventilador e vídeo viraliza

Viralizou nas redes sociais um vídeo gravado por funcionários de uma loja de eletrônicos, que fizeram a propaganda de um ventilador (assista abaixo). A criatividade caiu na graça dos internautas e o vídeo já soma mais de 14 milhões de visualizações até esse domingo (23).

Com uma boa dose de humor, os funcionários falam sobre a qualidade do ventilador no vídeo. Nas imagens, um deles segura o aparelho, o outro anuncia o produto e um terceiro começa a “voar” com a “potência do bicho”. “Tá com calor? Na Audácia tem ventilador. Reposição de Arno de controle. Ó a potência do bicho”, diz o colaborador.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais da loja Audácia Eletrônicos, de Roraima, que é conhecida pela criatividade ao produzir vídeos engraçados. A propaganda já soma mais de 11 mil curtidas e milhares de comentários.

“Compre um ventilador e ganhe um furacão”, disse um internauta. “Tô sentindo o vento daqui”, escreveu outro. “E o ventilador desligado”, brincou outro. “O melhor do Brasil é o brasileiro”, disse outro. “O marketing tá pesado”, brincou outro internauta.

As imagens fizeram tanto sucesso, que foram compartilhadas até por artistas como Xand Avião e Tirullipa. “Não é públi post, é admiração mesmo pelo Brasileiro que já nasce formado e com especialização em Marketing. Bora comprar esse ventilador urgenteeeee amigo”, disse o cantor, nas redes sociais.