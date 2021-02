Onda de assaltos deixa comerciantes e moradores com medo em Carapicuíba

Em poucos segundos, os criminosos assaltam pedestres e motoristas em qualquer hora do dia

Dois bandidos armados em uma moto estão causando pânico nos comerciantes e moradores dos bairros Vila Marcondes e Jardim São Daniel, em Carapicuíba. Uma reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV, mostrou a ação dos criminosos, que ocorre com frequência na região.

Câmeras de monitoramento de residências e comércios registraram diversos assaltos nos últimos meses. Armados, os bandidos levam tudo o que conseguem das vítimas durante a noite e até mesmo em plena luz do dia, em ações que duram poucos segundos.

Em uma das imagens, um motorista de aplicativo é assaltado no momento em que abre a porta do veículo para o passageiro entrar. Em outra ação, que aconteceu na Estrada do Guatambu, os criminosos abordam outro motorista durante o dia. Após o assalto, os bandidos apontam a arma para outro condutor que passa ao lado deles.

Na região, comerciantes e moradores estão apavorados com a onda de assaltos. “A gente tá com medo, né? Tem dia que a gente quer ficar com a loja aberta até mais tarde, mas não pode porque a gente tem medo”, disse um comerciante à reportagem.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), são registrados 14 assaltos por dia em Carapicuíba. Recentemente, outra reportagem exibiu outros flagrantes que aconteceram nos mesmos bairros.