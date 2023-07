Onda de assaltos em plena luz do dia deixa moradores de Carapicuíba com medo

Os moradores de bairros como Parque Santa Teresa e Cidade Ariston, em Carapicuíba, estão com medo de sair de casa em meio a uma onda de assaltos nos últimos dias. Criminosos armados fazem vítimas em plena luz do dia.

Uma reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV, mostrou a ação rápida dos meliantes. No Ariston, duas mulheres foram rendidas por uma dupla de criminosos dentro de uma mercearia. Uma câmera de monitoramento registrou o crime. Nas imagens, um bandido aparece andando livremente dentro do comércio enquanto o outro faz a limpa no caixa. Em seguida, vão embora.

A reportagem mostrou também que em outro comércio de Carapicuíba, o suspeito chega disfarçado de cliente e vai até o caixa. Ele coloca a mão na cintura e simula estar armado no momento em que anuncia o assalto, levando dinheiro e aparelho celular.

Nem a luz do dia inibe a ação dos criminosos. No mês passado, dois irmãos voltavam da igreja quando foram rendidos por dois bandidos que estavam armados e em uma moto, na Rua do Cabo, Parque Santa Teresa. A ação violenta, que aconteceu por volta das 14h30 de um domingo, foi registrada por uma câmera de monitoramento. “Vou te matar, desgraçad*! Vai, levanta a camiseta, vai! Dá o telefone, vai. Qual é a senha? Fala, caral**”, diz um dos meliantes.

“Me abordaram já mostrando a arma e pedindo os celulares. Um deles ficou pedindo a senha do meu celular e me ameaçando de morte caso o celular não abrisse com a senha que eu tinha passado”, relatou uma das vítimas à reportagem exibida no “SPTV”, da TV Globo.

Foram registrados 916 roubos em Carapicuíba entre janeiro e junho deste ano, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) à TV Globo. Os moradores da cidade estão com medo. “Já fui assaltada três vezes, então eu morro de medo. Eles revistam, se não acham nada você apanha”, contou uma jovem.