Onde está Davi? Família de Carapicuíba procura por homem de 43 anos desaparecido há 9 dias

Os familiares estão desesperados em busca de Davi Pereira dos Santos, de 43 anos, morador da Cohab 2, em Carapicuíba. Ele está desaparecido desde o dia 31 de agosto, quando saiu para trabalhar e não voltou para casa.

Davi trabalha em uma loja, que fica no calçadão de Carapicuíba, e avisou a mãe que estava indo trabalhar no dia em que desapareceu. “Ele se despediu, como sempre faz, eu dei a benção e ele saiu só com a mochila e a marmita”, contou dona Benedita Pereira, ao Visão Oeste.

Dona Benedita já registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento. Há nove dias sem saber o paradeiro do filho, ela não sabe mais onde procurar por Davi. Os familiares têm recebido ligações de pessoas que afirmam ter visto o morador de Carapicuíba em bairros como Cohab 5 e Centro, mas quando chegam no endereço, ele não está.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia ou a família a encontrar Davi pode entrar em contato por meio dos telefones (11) 4164-2587, (11) 99201-6735, (11) 99893-3471, ou ligar para a Polícia Militar no 190, ou Disque Denúncia, no 181.

