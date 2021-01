Onde está Deka? Família procura por homem de 55 anos que desapareceu em Osasco

A família procura por Ademir José de Souza, mais conhecido como Deka, de 55 anos, morador do Padroeira, em Osasco. Ele está desaparecido desde o dia 28 de dezembro.

publicidade

Elias, um dos filhos de Deka, disse ao Visão Oeste que viu o pai pela última vez na igreja, por volta das 21h. Elias não recorda a roupa que o pai usava e também não tem informações sobre onde o pai possa ter ido após sair do culto.

De acordo com Zilda, ex-mulher de Deka, ele vendia balas no farol, próximo ao Shopping Plaza, e era muito conhecido na região. Até o momento, a família não sabe o que poderia ter acontecido com ele. “Vocês vão ajudar bastante, viu? Porque mesmo que a gente tenha se separado, nós aqui sentimos muito e não queremos que ele suma assim”, afirmou.

publicidade

Quem tiver informações que possam levar a família ou a polícia ao paradeiro de Deka pode entrar em contato com o filho dele, Elias, no telefone (11) 95828-2330, ou ligar para a Polícia, no 190, ou ainda Disque Denúncia, no 181.