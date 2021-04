Onde está Diogo? Polícia encontra carro de motorista de app de Cotia que está desaparecido

O motorista de aplicativo Diogo Silva, de 33 anos, está desaparecido desde a manhã desta quarta-feira (7). Ele é morador do Jardim São Miguel, em Cotia.

A polícia encontrou o carro de Diogo na rua Vereda das Tulipas, em Embu das Artes. No veículo, os policiais encontraram apenas a carteira de habilitação. Os familiares acreditam que ele tenha sido vítima de um assalto. “Ninguém viu ele, ninguém sabe de nada. Ele também não entrou em contato com nenhum conhecido nosso”, diz Sara Silva, irmã do motorista de aplicativo.

Para ajudar nas buscas, os familiares informaram que Diogo tem ao menos três tatuagens, sendo uma no braço, com o nome de sua mãe Neide, outra no outro braço, escrita João Batista, e uma santa desenhada no peito.

Quem tiver informações que possam ajudar a família a chegar ao paradeiro de Diogo pode entrar em contato por meio dos telefones (11) 94121-7268, (11) 95076-3751 ou (11) 95047-1877, ou então ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.

