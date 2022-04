Onde está Edson? Família procura por morador de Carapicuíba que está desaparecido

O morador de Carapicuíba Edson Oliveira Bonfim está desaparecido desde sábado (23). Os familiares estão desesperados sem informações sobre o seu paradeiro.

publicidade

Janete, irmã de Edson, disse ao Visão Oeste que o último contato feito pelo irmão foi às 13h30 do sábado, via WhatsApp. “A única coisa que a gente sabe é que ele foi trabalhar. Ele trabalha descarregando materiais de caminhão, sabe? E depois disso, não tivemos mais notícia”, contou.

Edson mora sozinho em uma casa de aluguel, no Jardim Copiúva, próximo ao Supermercado Rossi, segundo a irmã. O sumiço dele ainda é um mistério para a família, que já registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento, mas ainda não sabe o que pode ter acontecido.

publicidade

Quem tiver informações que possam levar os familiares ou a polícia ao paradeiro do morador de Carapicuíba pode entrar em contato por meio do telefone (11) 4207-9939 ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou ainda Disque Denúncia, no 181.