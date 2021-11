Onde está Filipe? Família procura por morador de Carapicuíba desaparecido há um mês

Os familiares estão desesperados em busca de Filipe Souza Tito, de 31 anos, morador de Carapicuíba, que está desaparecido há um mês.

Filipe morava com os irmãos em Osasco, mas mudou-se para Carapicuíba, onde alugou uma casa próxima à residência do pai, há três meses. Há cerca de 30 dias, ao visitá-lo, o pai do rapaz percebeu que ele não estava em casa. “Ele morava sozinho, então o pai dele não sabe exatamente quando ele saiu. Tentamos falar com ele, mas o celular caía na caixa postal”, contou Narjara Nascimento, irmã de Filipe, ao Visão Oeste.

Narjara disse que o último registro de sinal do celular de Filipe foi em Rochdale, em Osasco, mas a família não tem conhecidos no bairro e ainda não sabe o que pode ter acontecido com o rapaz. “O dono da casa que ele tinha alugado até pediu para que a gente retire as coisas do Filipe porque até hoje ele não voltou”, continuou.

O registro de ocorrência do desaparecimento foi registrado. Quem tiver informações que possam levar a família e a polícia ao paradeiro de Filipe pode entrar em contato por meio do telefone (11) 97041-8523, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.