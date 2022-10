Onde está Jackeline? Empresária de Barueri com seguro de vida de R$ 1 milhão está desaparecida

A empresária Jackeline de Oliveira Minguette, de 32 anos, está desaparecida há 15 dias, depois de deixar o apartamento em que morava há um mês com o marido, três filhos e a sogra, em Barueri.

Jackeline foi vista pela última vez por volta das 14h20 do dia 20 de setembro. Câmeras de monitoramento registraram quando a empresária saiu do elevador do prédio e deixou o condomínio, pela saída do estacionamento. Ela não levou celular ou qualquer documento de identificação.

O caso ainda é um mistério para a família e a polícia. Segundo reportagem exibida no “Cidade Alerta”, da Record TV, a polícia recebeu a informação de que a empresária tem um seguro de vida de R$ 1 milhão em seu nome e que uma parcela teria sido paga um dia após o desaparecimento.

O marido de Jackeline disse à reportagem que a esposa estava preocupada com algumas dívidas e acredita que ela tenha fugido. Já a mãe da empresária contou que não sabia sobre os problemas financeiros da filha, mas que Jackeline jamais abandonaria os filhos, principalmente o caçula, de apenas oito meses a quem ainda amamenta.

Jackeline e Osvaldo mudaram-se de Boituva, onde têm uma casa própria, para o apartamento em Barueri há um mês para ficar mais perto do trabalho; eles têm uma empresa no ramo de construção civil, em Jandira. Após o desaparecimento, Osvaldo deixou o apartamento e voltou para a residência com os filhos.

No dia seguinte ao desaparecimento da mulher, ele a enviou uma mensagem, mesmo sabendo que o celular dela estava em casa. Ainda de acordo a reportagem, a polícia investiga se o casal teria forjado o desaparecimento para conseguir resgatar o seguro.

A Polícia Civil investiga o caso por meio de um inquérito aberto pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Carapicuíba.