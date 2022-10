Onde está Loraine? Moradora de Cotia de 32 anos está desaparecida

A moradora de Cotia Loraine Sousa, de 32 anos, está desaparecida há dias. Ela tem um filho de 4 anos, que mora com o ex-marido e pai da criança, e deixou a casa em que vivia, no Jardim Carmel, sem informar às pessoas mais próximas onde iria.

A ex-cunhada Pamela Martins disse ao Visão Oeste que a família de Loraine é de Goiânia e que em São Paulo, ela teria contato apenas com familiares do ex-marido, em Cotia, e alguns amigos. “Ela falava com a mãe todos os dias, sempre dizendo a mesma coisa que contava para nós, ‘que estava bem, trabalhando bastante’, mas a mãe dela nos disse que já tem alguns dias que não recebe mensagens da filha”, contou.

Pamela disse que já procurou por Loraine nos lugares dos quais ela costumava frequentar, mas as pessoas dizem que não a veem há mais de um mês. “Ela vendia imóvel, então nós fomos até o stand e nos disseram que ela não aparece há mais de 45 dias, também fomos à academia e lá nos informaram que ela deixou de ir há uns 30 dias”, afirmou.

A última vez que Loraine falou com Pamela foi no dia 15 de outubro, quando disse que tinha agendado para atender um cliente no final de semana, mas que iria desmarcar o compromisso para passar um tempo com o filho. No entanto, não apareceu na casa do ex-marido para buscar a criança. “Foi aí que a gente ficou preocupado. Fomos até a casa dela, mas não a encontramos, tentamos entrar em contato, mas as mensagens nem sequer são entregues no WhatsApp”, continuou.

A ex-cunhada de Loraine disse que registrou ontem (20) um boletim de ocorrência do desaparecimento, mas que ainda não tem qualquer informação sobre o que poderia ter acontecido com a moça.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Loraine pode entrar em contato com Pamela por meio do telefone (11) 97262-5822 ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou ainda no 181, Disque Denúncia.