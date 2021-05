Onde está Marcelo? Homem com depressão está desaparecido há 1 semana em Carapicuíba

A família procura por Marcelo Brito, de 35 anos, morador de Carapicuíba. Ele sofre com depressão e está desaparecido desde a última quinta-feira (13), quando saiu da casa de sua mãe, no Jardim Santa Brígida, sem dizer para onde iria.

Marcelo usava bermuda caramelo, jaqueta marrom e um sapato azul quando desapareceu, por volta das 19h. “Ele está com depressão, estava muito mal e falava que ia se matar. Então a gente está muito preocupado, já procuramos em vários lugares procurar por ele, mas até agora, não sabemos de nada”, desabafou a irmã do rapaz, Camila Brito, ao Visão Oeste.

Depois de muito procurar por Marcelo, a família conseguiu registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento nesta terça-feira (18), mas ainda não tem nenhuma informação sobre o que poderia ter acontecido com ele.

Quem souber de algo que possa ajudar a família ou a polícia a chegar ao paradeiro de Marcelo pode entrar em contato no telefone (11) 96275-2499 ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou Disque Denúncia, no 181.

