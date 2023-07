Onde está Yasmin? Família procura por adolescente desaparecida em Carapicuíba

Familiares estão desesperados em busca de Yasmin Medeiros Mazzo Siqueira, de 14 anos, moradora da Vila Cretti, em Carapicuíba, e que está desaparecida desde a noite deste domingo (16).

Milena, tia da garota, informou ao Visão Oeste que a sobrinha estava em casa com os irmãos e saiu para chamar a mãe em um bar próximo à casa da família, na rua Avahir Wanderley de Lima. “Ela costumava chamar a mãe lá no bar. Mas dessa vez, saiu na direção do bar e não chegou lá”, contou por telefone.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a menina caminha sentido ao estabelecimento. Ela vestia uma blusa de frio azul e calça preta quando foi vista pela última vez.

Segundo Milena, a mãe de Yasmin chegou em casa por volta de 23h perguntando pela filha, mas não a encontrou. Sem saber do paradeiro da menina, a família começou a procurar e a compartilhar a foto nas redes sociais.

O boletim de ocorrência do desaparecimento foi registrado nesta segunda-feira (17), segundo a tia. Até o momento, ninguém sabe o que pode ter acontecido com Yasmin.

Quem souber de alguma informação que leve a família ao paradeiro da moradora de Carapicuíba pode entrar em contato pelo telefone (11) 91331-6283 para falar com a Milena ou ligar para a Polícia Militar 190 ou ainda Disque Denúncia no 181.