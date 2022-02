Onde estão Célia e Heitor? Polícia continua buscas por desaparecidos em Itapevi

O desaparecimento de Célia Alves e do filho, Heitor, de apenas 5 meses, é um mistério para a família, em Itapevi. Na tarde desta quinta-feira (24), a polícia realizou buscas nas áreas de mata da cidade.

Célia e o filho saíram do Jardim São Carlos por volta das 19h de ontem e não foram mais vistos. Ela saiu para buscar o marido no trabalho, mas não chegou até o endereço. “Da hora que ela falou ‘tô indo te buscar’, foi a única coisa que ouvi”, disse o marido, Mílton José dos Santos, em reportagem exibida na Record TV. “Fiquei esperando e falei que tinha algo muito errado porque ela não faz esse tipo de coisa”, continuou.

O carro em que Célia estava, modelo Fiat Doblô, foi encontrado próximo à Alameda Vicente Cocozza, no Jardim Sorocabana, também em Itapevi. Dentro do veículo foram encontrados a bolsa de Célia, a cadeira e a mamadeira do bebê.

O desaparecimento de Célia e Heitor mobilizou o efetivo da Guarda Civil Municipal de Itapevi, que está realizando buscas nas áreas de mata da cidade. A família acredita que ambos estejam sob o poder de bandidos. “A gente fica totalmente no escuro, supondo e sem saber nada concreto”, completou Mílton.

Quem tiver informações que possam ajudar a família ou a polícia, podem entrar em contato por meio dos telefones (11) 94052-9347 ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou ainda Disque Denúncia, no 181.