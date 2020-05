ONG distribui mais de 4 mil refeições para moradores de rua em Osasco e SP

A instituição Moradores de Rua e Seus Cães, em parceria com o SESI-SP, vai distribuir mais de 4 mil marmitas para os moradores de rua em Osasco. A ação começou na última quinta-feira (7) e segue até o final do mês de maio.

“Por conta do isolamento social, o número de doações aos moradores de rua caiu drasticamente. Enquanto muito se fala sobre qual deve ser o papel do governo neste delicado momento, nós vamos buscar fornecer algum alento a quem está esquecido”, declara Edu Leporo, fotógrafo e fundador da instituição.

Para distribuir as marmitas durante a pandemia, o conselho diretivo da ONG tem se atentado às recomendações de saúde, segundo Leporo. “Mantemos a distância recomendada, sem qualquer contato físico de aperto de mão ou abraço”, disse.

Além de contemplar os moradores de rua em Osasco, a ação social, que distribui 200 refeições diariamente, alcança também pessoas em situação de rua no bairro do Ceasa, na capital.

Conheça o trabalho da ONG Moradores de Rua e Seus Cães no perfil oficial da instituição no Instagram.