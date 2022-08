Ong realiza feira de cães no Parque Shopping Barueri neste sábado (27)

A Ong “Vira Lata Vira Amigo” realiza a feira de adoção “Adote um Amor” no Parque Shopping Barueri neste sábado (27).

Todos os cachorrinhos disponíveis para adoção foram resgatados das ruas e já são castrados, vermifugados e vacinados.

A feira será realizada no espaço dedicado a eles, a Vira Amigo Pet Store, no piso L2 das 11h às 17h e tem entrada gratuita.

As adoções não têm nenhuma taxa. As pessoas que desejam adotar devem ser maiores de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores. Para ajudar, a ONG aceita doações de ração e cobertores para os animais que vivem no abrigo.