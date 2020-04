ONGs vão doar 5 mil máscaras em comunidades carentes de Barueri, Carapicuíba e Jandira

O Instituto Raízes e a Organização Fênix vão distribuir 5 mil máscaras de proteção nas comunidades carentes das cidades de Barueri, Carapicuíba e Jandira, para ajudar no combate ao novo coronavírus (covid-19).

A ação voluntária vai contemplar famílias carentes dos municípios de Barueri, onde o Instituto Raízes desenvolve o projeto “Barueri Esporte Forte”; em Carapicuíba, onde a organização Fênix atua com o projeto “Aconchego”; em Jandira e em Ferraz de Vasconcelos, onde o Raízes foi fundado, na Grande São Paulo.

Quem tiver interesse em contribuir com a compra da matéria prima para confecção das máscaras, pode doar qualquer quantia nas contas do Banco do Brasil, na agência 2062-1, conta corrente 37864-X para o CNPJ 04.079.198/0001-00, da Instituição Cidadania Raízes ou agência 1529-6, conca corrente 58835-0 para o CNPJ 03.228.539/0001-90, nominal da Organização Fênix.

Publicidade

Quem não puder contribuir, mas quiser se voluntariar para ajudar na campanha, pode entrar em contato por meio da página do Instituto Raízes no Facebook, onde também há mais informações sobre a ação.

Doações

Banco do Brasil

Agência 2062-1 / C.C. 37864-X

CNPJ: 04.079.198/0001-00 – Inst. Cidadania Raízes

Banco do Brasil

Agência 1529-6 / C.C. 58835-0

CNPJ: 03.228.539/0001-90 – Organização Fênix



…

Leia também: