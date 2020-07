Ônibus é incendiado na Raposo Tavares em protesto após homem ser baleado em ação policial

Um ônibus foi incendiado na rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na noite deste domingo (19). A ação teria sido uma reposta dos moradores da comunidade do Sapé, no Butantã, à uma ação da polícia, que deixou um homem baleado.

Segundo informações do UOL, um policial teria atirado na perna de um morador da comunidade. Um vídeo mostra o momento em que o homem foi atingido pelo disparo que teria sido feito por um PM.

Publicidade

Revoltados com mais um caso de violência policial, agora na comunidade do Sapé, moradores atearam fogo em caçambas de lixo e em um ônibus na altura do km 15 da rodovia Raposo Tavares. O fogo causou lentidão no trânsito por volta das 21h deste domingo.