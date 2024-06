Ônibus fica totalmente destruído após pegar fogo, em Barueri

Um ônibus pegou fogo e ficou completamente destruído, no Tamboré, Barueri, na noite deste domingo (23). Ninguém ficou ferido.

publicidade

O Corpo de Bombeiros foi solicitado às 18h e mobilizou duas viaturas para atender a ocorrência, na avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri informou que o fogo foi extingo e a via foi liberada por volta das 19h10.

As chamas assustaram motoristas que passavam nas vias do entorno. Nas redes sociais, internautas publicaram vídeos nos quais é possível ver o fogo se alastrando pelo veículo. As causas do incêndio são desconhecidas.

publicidade

Também ontem na cidade de Barueri, um veículo pegou fogo, no Parque Viana. Os bombeiros conseguiram conter as chamas e ninguém se feriu. Não há informações sobre as causas do ocorrido.