Ônibus intermunicipais utilizarão novo trecho do Corredor Itapevi-Osasco a partir de sábado (25)

Ônibus intermunicipais utilizarão novo trecho do Corredor Itapevi-Osasco a partir de sábado...

A partir deste sábado (25), 19 linhas intermunicipais de ônibus da EMTU passarão a utilizar o novo trecho do Corredor Itapevi-Osasco, entre a Avenida Anhanguera e a Via Marechal Rondon, em Barueri, e a Avenida Deputado Emílio Carlos, em Carapicuíba.

Nesse novo trecho, de 3,5 km de extensão, os ônibus circularão do lado esquerdo das vias. O embarque e desembarque de passageiros passará a ser realizado junto ao canteiro central nas paradas Arsenal de Guerra, Antonio João, Vitório Fornazaro, Santa Terezinha e Presidente Vargas.

A configuração das novas paradas propicia mais conforto e segurança a quem utiliza o transporte metropolitano, já que possuem ampla cobertura e iluminação noturna.

Confira todas as linhas intermunicipais de ônibus que circularão no novo trecho:

082 Pirapora do Bom Jesus (Jardim Bom Jesus) – Osasco (Vila Yara);

082DV1 Pirapora do Bom Jesus (Jardim Bom Jesus) – Osasco (Vila Yara) via Pirapora do Bom Jesus (Parque Paiol);

130 Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima) – Osasco (Vila Yara);

133 Itapevi (COHAB/Jardim Paulista) – Osasco (Vila Yara);

133BI1 Itapevi (Vila Gioia) -Osasco (Vila Yara);

246 Santana de Parnaíba (Jardim São Luis) – Osasco (Vila Yara);

345 Barueri (Vale do Sol) – Osasco (Vila Yara);

346 Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima) – Santana de Parnaíba (Terminal Rodoviário Alphaville);

350 Itapevi (COHAB) – Osasco (Vila Yara);

350BI1 Itapevi (Vila Gioia) – Osasco (Vila Yara);

392 Carapicuíba (Jardim Ana Estela) – Barueri (Alphaville);

420 Osasco (Vila Yara) – Cotia (T. M. de Cotia);

428 Barueri (Jardim do Líbano) – Osasco (Vila Yara);

517 Itapevi (COHAB) – Osasco (Vila Yara);

533 Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima)- Barueri (Parque Imperial);

534 Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima)- Santana de Parnaíba (Gênesis II);

557 Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima)- Osasco (Vila Yara);

828 Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima)- Santana de Parnaíba (Terminal Rodoviário Alphaville);

831 Carapicuíba (Jardim Planalto) – Barueri (Alphaville).