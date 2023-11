A Operação Altas Temperaturas volta às ruas de Osasco no sábado (11), domingo (12) e segunda-feira (13).

A ação, voltada às pessoas em situação de rua e também seus pets, consiste em oferecer água fresca, frutas, bonés, protetor solar e ração para os animais. Para isso, a Prefeitura de Osasco irá utilizar uma van que vai circular das 10h às 16h pelos pontos de maior concentração de pessoas.

Segundo a Defesa Civil de Osasco, as temperaturas vão ultrapassar os 36°C, podendo chegar na cidade a 39°C, com umidade relativa do ar ficar abaixo dos 20%.

