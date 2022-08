Operação Blanched, da PF, cumpre mandados em Santana de Parnaíba e Cajamar

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Jundiaí, sendo três na cidade de Cajamar e um em Santana do Parnaíba na manhã desta terça-feira (2) para a Operação Blanched, que investiga crimes de lavagem de capitais relacionados a tráfico internacional de drogas.

As investigações eram sobre movimentação incomum em uma conta bancária, em Cajamar, no valor de R$ 5,2 milhões, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020. Os créditos realizados nessa conta tinham por depositantes empresas já investigadas pela Polícia Federal por não serem operacionais e abertas, sequencialmente, por organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e envolvimento com tráfico internacional de drogas. As empresas estão registradas como pessoas jurídicas voltadas a serviços de cobrança, agenciamento, bebidas, administração imobiliária, comércio eletrônico e atacadista do setor de alimentos.

Alguns dos sócios das empresas identificadas figuram como beneficiários do auxílio-emergencial, demonstrando incompatibilidade de renda com os valores movimentados.

Até o presente estágio da investigação, não foram encontrados quaisquer registros ou documentos que justifiquem os valores movimentados.

A pena prevista para o crime investigado (ocultação de capitais) pode chegar a 10 anos de prisão.

Os materiais apreendidos serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas.