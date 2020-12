Operação da Polícia Civil prende 3 em Carapicuíba

A Polícia Civil deflagrou uma operação, na manhã desta quinta-feira (10), para cumprir ao menos três mandados de busca, apreensão e prisão em Carapicuíba. Ao menos três indivíduos foram presos em uma comunidade ao lado da estação Carapicuíba da CPTM, na região central.

A operação denominada “Facção”, segundo reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV, contou com a participação da Polícia Civil de Carapicuíba e Osasco, além de equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA).

