Operação Força Metropolitana visa combater criminalidade em Osasco e região

O Comando de Policiamento Metropolitano da Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Área Metropolitana Oito, realiza nesta terça-feira, 16, a Operação Força Metropolitana Simultânea. A ação acontece em 15 cidades da região Oeste da Grande São Paulo, incluindo Osasco, Barueri e Carapicuíba.

Participam da operação, entre outros, policiais militares do 1º Batalhão de Policiamento de Choque – ROTA, do 1° Comando de Policiamento de Trânsito – CPTran, do Grupamento Aéreo – GRPAe, do Comando de Policiamento Rodoviário – CPRv e do Comando de Policiamento Ambiental – CPAmb, o que trará grande efetividade ao planejamento estratégico da operação, além de resultados imediatos e efetivos no tocante à Segurança Pública beneficiando a comunidade de toda a região.

“A Operação Força Metropolitana Simultânea ocorrerá em todos os batalhões do CPA/M-8, englobando os seus quinze municípios de forma concomitante, objetivando a inibição da prática de eventos delituosos e a consequente diminuição dos indicadores criminais, através da atividade de polícia ostensiva e preservação da ordem pública”, diz a comunicação da PM.