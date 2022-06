Operação Inverno de acolhida a pessoas em situação de rua começa em Osasco

A Operação Inverno da Prefeitura de Osasco já começou a ser realizada pela Secretaria de Assistência Social. A operação prevê a busca ativa de pessoas em situação de rua para acolhimento institucional, tanto para os centros de acolhida quanto para os hotéis da cidade que são parceiros da iniciativa, como o Hotel Ibis.

Segundo a Prefeitura, foram contratadas 50 vagas nas redes hoteleiras parceiras. Elas serão utilizadas conforme se esgotarem as vagas nos centros de acolhimento. Oito pessoas já estão hospedadas, e a expectativa é que todas as vagas sejam ocupadas até o final do inverno.

As pessoas contempladas no projeto recebem toda a assistência material necessária e são acompanhadas pela equipe técnica da Assistência Social, com encaminhamentos para emprego, saúde, regularização de documentos, contatos familiares, entre outros.

Além disso, tanto nos acolhimentos quanto nos serviços de hospedagem, os acolhidos recebem três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar), acesso a higiene pessoal e mais conforto.

Durante a operação inverno, a equipe de Assistência Social realiza busca ativa de pessoas em situação de rua entre o período das 20h à 0h, quando a temperatura atinge 10 graus ou menos. O serviço é feito por assistentes sociais e bombeiros civis (voluntários) e visa convencer quem dorme nas ruas a ir com a equipe para um centro de acolhida.

Caso a pessoa não aceite sair das ruas, cobertores ou sacos térmicos, agasalho e chocolate quente são entregues. Os munícipes que souberem sobre pessoas nessa situação podem entrar em contato com a prefeitura pela Central 156 (24h/dia).