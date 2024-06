Operação na Castello Branco intercepta carregamento internacional de drogas em Itapevi

A Polícia Militar Rodoviária realizou uma apreensão significativa de drogas no domingo (23), na rodovia Castello Branco, altura do município de Itapevi. A operação resultou na prisão de três indivíduos – duas mulheres e um homem – que transportavam 90 quilos de maconha em um automóvel com placas argentinas.

publicidade

A ação foi desencadeada após o 5º Batalhão de Polícia Rodoviária receber informações sobre a movimentação suspeita do veículo na região. Em patrulhamento de rotina, os agentes conseguiram identificar e interceptar o carro, conforme as características repassadas.

Durante a abordagem, os policiais localizaram no interior do veículo 110 tijolos de maconha, totalizando 90 quilos da substância ilícita. A quantidade e a origem internacional do transporte sugerem uma possível rota de tráfico entre países sul-americanos.

publicidade

Os suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados à Polícia Federal, onde o caso foi registrado para as devidas investigações sobre a origem e o destino da droga. A apreensão destaca a importância da vigilância nas rodovias como estratégia para combater o tráfico interestadual e internacional de entorpecentes.