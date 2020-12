Operação Natal Seguro reforça patrulhamento em Barueri

A Guarda Municipal de Barueri inicia a operação Natal Mais Seguro, com o objetivo de diminuir os riscos de roubos ou furtos durante o período de festas de fim de ano, além de promover mais segurança e tranquilidade à população e aos comerciantes.

“A nossa intenção é minimizar o risco de roubos e furtos nas localidades. Vários pontos estratégicos estão sendo adotados pela Companhia a fim de que possamos atingir a nossa meta, que é garantir sempre o direito de ir e vir ao cidadão, sem que o mesmo corra nenhum risco”, explica o comandante da Primeira Companhia da Guarda, Leandro Lima de Jesus.

Participam da ação aproximadamente 50 guardas municipais e 40 viaturas, além do apoio da Guarda Ambiental e do Demutran. A operação conta com patrulhamento ostensivo a pé, na região central, e com bloqueios em algumas vias de Barueri.

