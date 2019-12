Operação Natal Seguro reforça patrulhamento em Osasco

A Operação Natal Seguro, realizada pela Secretaria de Segurança e Controle Urbano (Secontru) de Osasco, segue até o dia 24 de dezembro.

Além de reforçar o patrulhamento no Calçadão da Rua Antônio Agú, segundo maior polo comercial do Estado, e adjacências, a GCM também faz o patrulhamento em outros pontos comerciais do município, através das rondas com viaturas de patrulhamento de área, equipes de moto (ROMO) e equipes das Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), realizando operações como Amanhecer e Entardecer Seguro, buscando coibir roubos e furtos, além de acompanhar a abertura e fechamento dos comércios de Osasco.

O Centro de Operações Integradas (COI), utilizando o monitoramento com câmeras distribuídas em pontos estratégicos, compõe a rede de proteção como aliado tecnológico.