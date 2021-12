Operação Natal Seguro reforça policiamento no Centro de Osasco

A Operação Natal Seguro, da Prefeitura de Osasco, vai até o dia 24 de dezembro, na região central da cidade, das 10h às 22h. Ação visa oferecer mais segurança nos principais pontos comerciais durante as festas de final de ano.

A iniciativa da Secretaria de Segurança e Controle Urbano mobilizará cerca de 200 Guardas Civis Municipais (especiais, ciclistas e motociclistas), além de equipes dos plantões operacionais que fazem a cobertura dos principais pontos comerciais levantados em estudos realizados pelo órgão.

A GCM realizará o policiamento a pé, com o auxílio de viaturas, base móvel, câmeras de segurança, operações conjuntas com as polícias Civil e Militar. Neste ano, a ação contará ainda com a utilização de drones para intensificar o monitoramento.

SERVIÇO

Operação Natal Seguro Osasco

Quando: De 3 a 24/12, das 10h às 22h

Local: Região Central

Informações: Base de Inspetoria de Posturas da GCM, ao lado da Estação de Trem da CPTM (Praça Antônio Menck) ou 153 (atendimento 24h)