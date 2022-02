Operação Noite Tranquila acaba com baile funk, lacra bares e apreende carros e motos em Itapevi

As noites da última sexta-feira (11) e sábado (12) tiveram mais uma Operação Noite Tranquila, em Itapevi. Além de acabar com um baile funk e dispersar duas mil pessoas, as equipes lacraram estabelecimentos comerciais e apreenderam veículos irregulares.

Um bar localizado na rua Luiz Belli, Cohab, foi lacrado na sexta-feira (11). No Jardim São Carlos, dois estabelecimentos comerciais foram notificados pelas equipes. Já na Vila Gioia, o proprietário de um imóvel foi notificado e teve seu veículo autuado. No mesmo bairro, as equipes notificaram uma tabacaria.

No sábado (12), durante a Operação, três ruas foram desobstruídas e cerca de duas mil pessoas foram dispersadas, em Amador Bueno e Jardim Vitapolis. Um estabelecimento comercial foi fechado, e dois carros e duas motos foram apreendidas e removidas ao pátio.

