Operação Noteiro contra lavagem de dinheiro cumpre mandados em Santana de Parnaíba

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), junto a Secretaria de Estado da Fazenda, Polícia Civil e Polícia Militar, deflagrou nessa quarta-feira (22), a Operação Noteiro contra grupo que estava lavando dinheiro de jogo em várias cidades de São Paulo, entre elas, Santana de Parnaíba.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, 33 pessoas são investigadas, além de diversas pessoas jurídicas. Ao todo, foram cumpridos 76 mandados de busca.

Segundo as investigações, o esquema aproveitava-se da constituição de empresas formais que, ao realizarem negócios entre elas e emitirem documentos fiscais referentes às transações, acobertaram movimentação financeira no valor apurado de R$ 170 milhões entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021.

A quantia teria sido absorvida por supostas atividades de venda de noteiros (validadores de cédulas) para estações de acesso à internet, bem como locação de referidas instalações, com posterior branqueamento por empresas de veículos, construtoras e diversas outras.

Ainda de acordo com o MP, a quadrilha está sendo investigada em dois procedimentos investigatórios criminais do Gaeco e foram expedidos mandados de buscas e o sequestro de todos os bens dos investigados, dentre contas bancárias, veículos, imóveis e outros ativos com valor econômico.