Operação “Osasco Mais Segura” chega ao Jardim D’Abril

Os agentes que integram a Operação “Osasco Mais Segura” da Guarda Civil Municipal da cidade (GCM) estiveram no Jardim D´Abril na sexta-feira, 5, para uma blitz na principal avenida do bairro, a Prestes Maia, esquina com a rua Samuel Mendonça.

A ação preventiva percorre várias regiões da cidade, com o objetivo de coibir roubos e furtos, além de apreender armamentos, drogas ilícitas, motos e veículos irregulares. Durante a operação foram verificados 79 veículos e nenhuma irregularidade foi encontrada.

O prefeito Rogério Lins acompanhou o trabalho, junto ao secretário de Segurança e Controle Urbano, Valdeci Magdanelo, e o comandante da GCM, inspetor Raimundo Pereira Neto.

A GCM atendeu somente no primeiro trimestre deste ano mais de mil ocorrências, sendo 347 delas solicitadas pela população e 685 de cunho criminal.

Os números são resultado da ação ostensiva e preventiva no combate à criminalidade realizada pela Secretaria de Segurança e Controle Urbano e GCM Osasco, em parceria com as Polícias Civil e Militar.