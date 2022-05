Operação Parasita cumpre mandados em Barueri e Santana de Parnaíba

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Polícia Civil, por intermédio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE), cumpriram oito mandados de busca e apreensão nas cidades Barueri e Santana de Parnaíba, entre outras, contra alvos na Operação Parasita nessa terça-feira (24).

Segundo o Ministério Público, a organização criminosa alvo das investigações que era um dos maiores fundos distressed business do Brasil e vinha praticado fraudes e crimes contra inúmeras vítimas, causando prejuízos econômicos e sociais elevados.

Os investigados vinham se apresentando como um grupo especializado na compra e recuperação de empresas, alegando possuir expertise no ramo de sociedades estressadas (“fundos abutres”). No entanto, ao invés de sanearem e reerguerem as pessoas jurídicas adquiridas, os investigados exaurem seus patrimônios, lesando credores e antigos proprietários, além de não pagar verbas trabalhistas e prestadores de serviços.

Para implementação das fraudes, a quadrilha teria criado uma complexa estrutura societária formada por mais de 20 companhias, a maior parte delas com elementos indicativos de falsidade nos seus atos constitutivos.

Pelos investigação até o momento, estima-se que o grupo já gerou danos superiores a R$ 100 milhões.