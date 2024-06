Operação policial em Itapevi prende dois traficantes e um foragido e apreende 7 motos irregulares

A Guarda Civil Municipal de Itapevi, em parceria com a Guarda Civil de Cotia e as polícias Civil e Militar, realizou a “Operação Cidade Segura”, na última sexta-feira (21), com objetivo de combater a criminalidade, desordem pública e perturbação do sossego.

A operação foi realizada no bairros Parque Suburbano, Jardim Rosimary, Chácara Santa Cecília, Jardim Vitápolis, Vila Dr. Cardoso, Amador Bueno, Jardim Cruzeiro e Jardim Alabama.

Foram abordadas 120 pessoas. Destas, duas foram presas por tráfico de drogas e um foragido da Justiça foi recapturado. Sete motos e um carro em situação irregular foram apreendidos. Também foram apreendidos 7,6 mil invólucros de entorpecentes.

Também foram aplicadas 20 autuações de trânsito e oito comércios fiscalizados e fechados administrativamente, além de cinco intimações para cessar e fechar o comércio devido a som alto e funcionamento fora do horário estabelecido por Lei.